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Сегодня, 05:37 0 123 Рейтинг0 Напечатать

Число задержанных в Казахстане экстремистов достигло 33

Число задержанных в Казахстане экстремистов достигло 33
Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что это ведомство и полиция завершили начатую 21 декабря операцию по ликвидации в стране ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», которая названа религиозно-экстремистской, а ячейки в Казахстане названы управляемыми из-за рубежа. Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации задержаны 33 человека. Из них семеро оставлены под арестом как «лидеры и активные участники» ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», один отпущен под подписку о невыезде.

В отношении восьмерых лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 «рядовых членов организации» пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей, говорится в сообщении КНБ. КНБ утверждает, что в ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба КНБ.
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christina
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