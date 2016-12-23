Число задержанных в Казахстане экстремистов достигло 33
В отношении восьмерых лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 «рядовых членов организации» пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей, говорится в сообщении КНБ. КНБ утверждает, что в ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба КНБ.