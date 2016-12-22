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Сегодня, 15:59 0 88 Рейтинг0 Напечатать

В Кыргызстане постараются вывести авиакомпании из «черного списка» ЕС

В Кыргызстане постараются вывести авиакомпании из «черного списка» ЕС
Правительство сегодня проведет заседание, на котором будут обсуждены причины, почему кыргызские авиакомпании все еще находятся в «черном списке» Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По ее данным, глава кабмина Сооронбай Жээнбеков, представители Министерства транспорта и дорог, Агентства гражданской авиации, эксперты обсудят дальнейшие планы и меры, которые нужно предпринять для вывода кыргызских авиакомпаний из списка.

Как сообщается на сайте Европейской комиссии, авиакомпании Кыргызстана - единственные среди стран СНГ остаются в «черном списке» Европейского союза. Заместитель директора Агентства гражданской авиации КР Бакыт Джунушалиев также сообщал, что авиакомпании Кыргызстана пока остаются в «черном списке» ЕС.
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