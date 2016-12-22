В Кыргызстане постараются вывести авиакомпании из «черного списка» ЕС
По ее данным, глава кабмина Сооронбай Жээнбеков, представители Министерства транспорта и дорог, Агентства гражданской авиации, эксперты обсудят дальнейшие планы и меры, которые нужно предпринять для вывода кыргызских авиакомпаний из списка.
Как сообщается на сайте Европейской комиссии, авиакомпании Кыргызстана - единственные среди стран СНГ остаются в «черном списке» Европейского союза. Заместитель директора Агентства гражданской авиации КР Бакыт Джунушалиев также сообщал, что авиакомпании Кыргызстана пока остаются в «черном списке» ЕС.