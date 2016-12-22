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Сегодня, 15:50 0 77 Рейтинг0 Напечатать

«ПриватБанк» за 3 цента

«ПриватБанк» за 3 цента
Украинские власти приобрели 100 процентов акций «ПриватБанка» за одну гривну (три цента). Об этом говорится в сообщении украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.

О решении украинских властей национализировать банк стало известно 19 декабря. Одним из основных его акционеров «ПриватБанка» являлся олигарх Игорь Коломойский, у которого был конфликт с президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в балансе «ПриватБанка» была «дыра» в размере более пяти миллиардов долларов. Он был признан неплатежеспособным и полностью перешел под контроль министерства финансов страны.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал национализацию «ПриватБанка», ситуация в котором, по его словам, угрожала всей финансовой системе страны.
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