Путин: Москва должна знать, кто стоит за убийством посла Карлова
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на совещании с главами МИД, СВР и ФСБ Сергеем Лавровым, Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым – российский лидер назвал убийство Карлова провокацией, направленной на срыв урегулирования конфликта в Сирии. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что Москва считает убийство посла терактом. Турецкие власти подтвердили, что застреливший российского посла ранее работал в полиции специального назначения в Анкаре. Он был убит вскоре после нападения.