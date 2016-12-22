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→ Путин: Москва должна знать, кто стоит за убийством посла Карлова
20-12-2016, 12:11 0 432 Рейтинг0 Напечатать

Путин: Москва должна знать, кто стоит за убийством посла Карлова

Путин: Москва должна знать, кто стоит за убийством посла Карлова
Москва должна знать, кто стоит за убийством посла России в Турции Андрея Карлова, заявил президент России Владимир Путин. Он также рассказал, что в этой связи возбуждено уголовное дело и российские представители будут направлены в Анкару для участия в расследовании.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на совещании с главами МИД, СВР и ФСБ Сергеем Лавровым, Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым – российский лидер назвал убийство Карлова провокацией, направленной на срыв урегулирования конфликта в Сирии. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что Москва считает убийство посла терактом. Турецкие власти подтвердили, что застреливший российского посла ранее работал в полиции специального назначения в Анкаре. Он был убит вскоре после нападения.
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