→ Шавкат Мирзиёев принял заместителя председателя Правительства России

Шавкат Мирзиёев принял заместителя председателя Правительства РоссииПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 февраля принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, прибывшего в нашу страну для участия в очередном заседании Узбекско-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
По информации УЗА, глава нашего государства особо отметил динамичное развитие и последовательное укрепление отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере.
Была подчеркнута активная и плодотворная реализация договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина в Самарканде 6 сентября 2016 года.
Сегодня Россия является одним из ключевых экономических партнеров Узбекистана. По итогам 2016 года объем взаимной торговли превысил 4,2 миллиарда долларов США. С целью дальнейшего увеличения товарооборота подписан пакет двусторонних соглашений по организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана российским потребителям в рамках «зеленого коридора». Только в этом году предусматривается поставка на российский рынок свыше 1 миллиона тонн свежих фруктов и овощей, а также широкой номенклатуры продуктов их переработки.
Значительно активизировались контакты по всем направлениям взаимодействия, в том числе на уровне регионов двух стран.
Расширяется инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Узбекистане действует более 960 предприятий с участием российского капитала, аккредитованы представительства 64 ведущих компаний России.
Ведется подготовка и реализация новых инвестиционных проектов, которые помимо нефтегазовой отрасли охватывают такие сферы, как машиностроение, металлургия, текстильная промышленность, фармацевтика и производство современного медицинского оборудования, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции. Прорабатываются новые программы и соглашения в сфере образования и здравоохранения.
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшей диверсификации направлений взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.
Стороны отметили важную роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в установлении долгосрочных деловых контактов между компаниями двух стран, а также в продвижении новых совместных программ и проектов.
Д.Козак выразил искреннюю признательность Президенту нашей страны за теплый прием и подтвердил готовность Российской Федерации развивать полномасштабное торгово-экономическое партнерство с Республикой Узбекистан.
Фото: УЗА.