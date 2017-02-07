→ Визит делегации Ассамблеи народа Казахстана в Узбекистан

Визит делегации Ассамблеи народа Казахстана в УзбекистанВпервые в современной истории двух стран, делегация Ассамблеи народа Казахстана находится с дружеским визитом в Узбекистане.
Делегация во главе с Заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент поздним вечером 12 февраля, но уже ранним утром следующего дня началась насыщенная деловая часть визита.
Первая встреча состоялась в Республиканском интернациональном культурном центре, где его директор Н. Мухаммадиев отметил, что встреча проходит в период празднования 25-летия центра и они сближают народы.
Затем делегация отбыла в парламент республики на переговоры с заместителем спикера законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Б. Алихановым.
Следующая встреча состоялась в Сенате Олий Мажлиса, где делегацию принял Первый заместитель С. Сафаев.
В рамках культурной программы визита, в Республиканском интернациональном культурном центре состоялся концерт, организованный силами Казахского культурного центра в Ташкенте.
Вечером 13 февраля состоялась дружеская встреча представителей казахской диаспоры в Ташкенте, научных кругов и средств массовой информации с прибывшей делегацией Ассамблеи народа Казахстана.
Как сообщил корреспонденту NUZ.UZ глава делегации Ералы Тугжанов, «на переговорах в законодательной палате и Сенате Олий Мажлиса мы нашли полное взаимопонимание с узбекской стороны и желание поиска путей для взаимного сотрудничества».
«Стороны пришли к соглашению о проведении подготовительных работ по подписанию Меморандума о сотрудничестве» - добавил Ералы Тугжанов.
14 февраля делегация отправляется в Самарканд, где запланированы встреча с руководством области и осмотр достопримечательностей исторического города. На родину делегация возвращается поздним вечером этого же дня.
М. ДЖАНГИРОВ, фото автора
От редакции: Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан, имеющей влияние на разработку и реализацию государственной национальной политики.
«Ассамблея народов Казахстана» (первоначальное название) создана по инициативе президента Н. Назарбаева 1 марта 1995 года, переименована в 2007 году. С 2016 года этот день отмечается как праздник — День благодарности.
Согласно Закону Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» Президенту Республики Казахстан принадлежит право пожизненно возглавлять Ассамблею народа Казахстана. Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета Республики Казахстан как страны эффективно решающей проблемы межнациональных отношений.