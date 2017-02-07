→ Узбекистан примет участие на ЭКСПО-2017 в Астане

Узбекистан примет участие на ЭКСПО-2017 в АстанеВ Национальной выставочной компании «Узэкспомарказ» Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев встретился с Председателем Правления Иброхимом Эргашевым и подробно обсудил вопросы участия Узбекистана в ЭКСПО-2017, а также перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма в рамках выставки.
Председатель Правления И. Эргашев, ознакомив казахстанского дипломата с деятельностью НВК «Узэкспомарказ» Узбекистана и проводимыми компанией выставками, сообщил о его назначении Комиссаром секции Республики Узбекистан на выставке ЭКСПО-2017, а также недавнем его визите в Астану с целью ознакомления с ходом подготовки к выставке.
Это означает фактическое участие Узбекистана на выставке ЭКСПО- 2017, юридическое оформление путем подписания соответствующего договора, ожидается в ближайшее время.
Так, Глава национальной компании Узбекистана отметил, масштабность и продуманность сооружений, а также выразил уверенность, что ЭКСПО в Астане будет способствовать притоку новых технологий, что даст импульс развитию науки и повышению имиджа Казахстана на международной арене.
Казахстанский дипломат предложил выработать конкретные шаги по взаимодействию в рамках развития совместных туристических пакетов, включающих в себя посещение выставки ЭКСПО-2017 и путешествие по городам Шелкового пути.
Одним из механизмов реализации данного предложения может стать открытие прямых авиарейсов с Астаной, а также для развития приграничного туризма пустить скоростной поезд по направлению Самарканда, Бухары и Хивы.
В завершении встречи Посол Е.Утембаев сообщил о предстоящем визите Генерального Комиссара Выставки ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева.
Стороны также обсудили вопросы организации предстоящего визита и согласились, что выставка«ЭКСПО-2017» в Астане откроет новые перспективы развития науки и инноваций, раскроет туристический потенциал региона.