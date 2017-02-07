Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Узбекистан примет участие на ЭКСПО-2017 в Астане

Узбекистан примет участие на ЭКСПО-2017 в Астане

В Национальной выставочной компании «Узэкспомарказ» Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев встретился с Председателем Правления Иброхимом Эргашевым и подробно обсудил вопросы участия Узбекистана в ЭКСПО-2017, а также перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма в рамках выставки.

Узбекистан примет участие на ЭКСПО-2017 в Астане

Председатель Правления И. Эргашев, ознакомив казахстанского дипломата с деятельностью НВК «Узэкспомарказ» Узбекистана и проводимыми компанией выставками, сообщил о его назначении Комиссаром секции Республики Узбекистан на выставке ЭКСПО-2017, а также недавнем его визите в Астану с целью ознакомления с ходом подготовки к выставке.

Это означает фактическое участие Узбекистана на выставке ЭКСПО- 2017, юридическое оформление путем подписания соответствующего договора, ожидается в ближайшее время.

Так, Глава национальной компании Узбекистана отметил, масштабность и продуманность сооружений, а также выразил уверенность, что ЭКСПО в Астане будет способствовать притоку новых технологий, что даст импульс развитию науки и повышению имиджа Казахстана на международной арене.

Казахстанский дипломат предложил выработать конкретные шаги по взаимодействию в рамках развития совместных туристических пакетов, включающих в себя посещение выставки ЭКСПО-2017 и путешествие по городам Шелкового пути.

Одним из механизмов реализации данного предложения может стать открытие прямых авиарейсов с Астаной, а также для развития приграничного туризма пустить скоростной поезд по направлению Самарканда, Бухары и Хивы.

В завершении встречи Посол Е.Утембаев сообщил о предстоящем визите Генерального Комиссара Выставки ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева.

Стороны также обсудили вопросы организации предстоящего визита и согласились, что выставка«ЭКСПО-2017» в Астане откроет новые перспективы развития науки и инноваций, раскроет туристический потенциал региона.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

В Узбекистане возмущены несправедливой "травлей" честных врачей

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

Похожие статьи
Теги
Казахстан, Узбекистан, Астана, ЭКСПО 2017
LCN