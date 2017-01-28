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Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой Народной приемной Президента

Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев 3 февраля посетил Народную приемную Президента Республики Узбекистан в Ташкенте, сообщает ИА "Жахон".

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой Народной приемной Президента

По предложению главы государства 2017 год в нашей стране был объявлен Годом диалога с народом и интересов человека. Задачи общения с народом, реализации запросов и пожеланий населения стали приоритетом государственной политики. С этой целью 28 декабря 2016 года был принят Указ Президента нашей страны “О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями юридических и физических лиц”.

В соответствии с указом в Республике Каракалпакстан, областных центрах и Ташкенте, а также в каждом районе и городе открываются народные приемные Президента Республики Узбекистан.

В Народной приемной Ташкента также созданы все удобства для обеспечения конституционных прав граждан на обращение в государственные органы.

При входе в приемную сразу бросается в глаза надпись со словами Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “Жить заботами людей – самый важный критерий человечности”. На основе этого критерия организована и деятельность приемной. Созданы современные условия для прямого диалога с населением, рассмотрения и хранения обращений. Учтены потребности матерей с малолетними детьми, инвалидов.

Учитывая многочисленность населения Ташкента, здесь организованы секторы по сферам. Приемная расположена по адресу: улица Амира Темура, дом №14.

Глава нашего государства, знакомясь с работой Народной приемной, оценил высокий уровень организации ее деятельности. Теперь необходимо наполнить эту работу содержанием, укрепить внутреннюю культуру.

Ташкент обладает более высоким, по сравнению с другими регионами, потенциалом, соответственно высоки и требования жителей столицы. Нужно организовать работу приемной с учетом этих аспектов. Она должна стать местом, где на основе принципов справедливости обеспечиваются интересы человека, укрепляется доверие людей.
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