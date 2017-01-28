→ В Узбекистане определили приоритеты внешней политики на ближайшие 5 лет

В Узбекистане определили приоритеты внешней политики на ближайшие 5 летДля Узбекистана главным приоритетом внешней политики до 2022 года станет налаживание диалога и укрепление отношений с другими странами Центральной Азии. Об этом в пятницу, 27 января сказал первый заместитель министра иностранных дел Жавлон Вахабов, передает «Время Востока».
«В числе обозначенных руководством республики приоритетов, главными для себя мы определили в качестве нашего выбора отношения с нашими соседями, государствами Центральной Азии. То, что сегодня в экспертных кругах говорят о «развороте Ташкента лицом к регионам», не стоит ни в коем случае расценивать одновременно в качестве отступления, отката назад от политики, которую Узбекистан на протяжении 25 лет выстраивал в отношении со своими соседями», - отметил собеседник агентства.
«Мы будем продолжать курс на строительство отношений взаимного уважения с Российской Федерацией, а также другими странами Содружества Независимых Государств. Аналогичный равноправный диалог мы собираемся выстаивать и с нашими партнерами по Азиатскому региону и с западными партнерами», - констатировал Вахабов.
Профильные министерства и ведомства республики также получили поручение разработать в первом квартале 2017 года план мероприятий по демаркации и делимитации государственных границ с соседними странами.