Страны СНГ согласовали проект договора о противодействии легализации преступных доходов
Эксперты стран СНГ согласовали проект договора о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома Содружества. Заседание экспертной группы по согласованию проекта договора состоялось в Минске.
"С учетом замечаний и предложений Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана эксперты доработали и согласовали проект договора и полагают процедуру его согласования на экспертном уровне завершенной", - отметили в пресс-службе Содружества.
"Согласно документу, страны СНГ будут сотрудничать и координировать свою деятельность, объединять усилия госорганов и общественных организаций для противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - рассказали в пресс-службе.
Для этого стороны планируют гармонизировать национальные законодательства, оказывать друг другу правовую помощь, в том числе вручать документы, проводить аресты и конфискации, замораживать средства, полученные преступным путем и предназначенные для финансирования терроризма и покупки оружия.
Страны СНГ также будут обмениваться информацией, проводить оперативно-розыскные мероприятия и консультации, обмениваться представителями, признавать перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового уничтожения.
Исполнительному комитету СНГ предложено направить материалы заседания в страны Содружества и внести в установленном порядке проект договора на рассмотрение Совета глав государств СНГ.