Гимн братству и красоте
В моих словах нет ни иронии, ни преувеличений – я, действительно, давно не видел такого большого собрания людей, которые были объединены едиными чувствами и настроением. Всё «работало» именно на такое всеобщее состояние – и удивительной красоты и удобства Дворец и зал, и общая атмосфера, и высокие, искренние слова, которые прозвучали во время награждения Президентом избранных представителей многих национальностей, самозабвенно работающих во благо нашей общей Родины.
Телевизионная запись этой торжественной церемонии транслировалась на экране, но весь зал по «живому» реагировал на все выступления, бурной овацией встретив сообщение о передаче административного здания, принадлежавшего по нелепой прихоти начальства АК «Узбекенгилсаноат» (бывшего Дворца культуры текстильщиков), под нужды всех национально – культурных центров и о переименовании Парка имени Бабура в Сад Дружбы. Не буду пересказывать все глубокие, принципиально важные мысли руководителя нашей республики, но не могу не подчеркнуть оригинальность и нестандартность выступлений всех награждённых участников торжества из самых различных уголков страны.
И конечно же, всех пленил праздничный концерт, в котором органично были вплетены узбекские, русский, украинский, белорусский, азербайджанский, армянский, казахский, киргизский, таджикский, туркменский, каракалпакский, еврейский, уйгурский, корейский, татарский, башкирский, китайский, польский и немецкий номера. Как говорят, один лучше (краше, зажигательнее, волнительнее) другого. К сожалению, не прозвучали лишь традиционно интересные номера на грузинской и греческой основе – видимо. не сработали, как следует, их культурные центры.
Зал одинаково чутко реагировал на все нюансы концертных номеров – по достоинству были оценены вокальные данные русской певицы Татьяны Зайцвой, а затем корейской певицы Магдалины Ким, исполнивших узбекские песни, под крики «браво!» воспринялись романс «Соловей» в исполнении узбекской певицы Дильдоры Мирсадыковой, и знаменитая еврейская песня «Хава нагила», а также совместные песни и танцы, исполненные всеми участниками этого феерического зрелища.
Я назвал данный материал Гимном не только братству, но и красоте, отнюдь не случайно. Красота была во всём – и в обстановке, и в оформлении и содержании концерта, и на лицах всех присутствующих. Сегодня я разговорился с одной простой женщиной Раисой, татаркой по национальности, так она призналась, что вчерашнее мероприятие – самый яркий эпизод в её достаточно долгой жизни. Я, человек гораздо более искушённый, во-многом готов был согласиться с такой оценкой. В самом деле, свежие ветры задули в наших краях.
А.ХОДЖАЕВ.