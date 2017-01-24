→ Шавкат Мирзиёев посетил Каракалпакстан

Шавкат Мирзиёев посетил КаракалпакстанВчера, 21 января завершился визит президента Узбекистана в Каракалпакстан. На протяжении двух дней глава государства посетил ряд объектов для ознакомления с положением дел в регионе.
Мирзиёев побывал в центральной больнице, женском интернате «Мурувват», районной школе №69, сельском врачебном пункте «Каракалпакстан», понаблюдал за ходом строительства Агропромышленного центра в Ходжейлийском районе, посетил Шуманайский район, где осмотрел детскую школу музыки и искусства имени Жумабоя Бозорова, а в Канлыкульском районе посетил предприятие «Агросервис МТП» и районный педагогический профессиональный колледж.
Помимо этого, глава Узбекистана ознакомился с началом прокладки водопроводной сети Кунград-Муйнак и провел встречу с активом Республики Каракалпакстан в Нукусе.
О второй день своего пребывания в регионе Президент посетил в Нукусе строящиеся заводы полимерной продукции и продукции для энергетической отрасли, школу для одаренных детей имени Ибройима Юсупова, осмотрел реконструированный Нукусский железнодорожный вокзал и Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, побывал в мечети Имама эшона Мухаммада, а также ознакомился с народной приемной Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан.
Фото: Уза.