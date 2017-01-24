→ Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии посетил Узбекистан

Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии посетил Узбекистан19-20 января с. г. состоялся официальный визит Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии, посла Петера Буриана в Узбекистан.
Он передал письмо от Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и Вице-президента Европейской Комиссии Федерики Могерини, адресованное Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Состоялись переговоры с официальными лицами в Правительстве и Олий Мажлисе, а также встречи с представителями дипломатического корпуса, европейских компаний и гражданского общества страны.
В ходе встречи с Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым посол Буриан передал письмо Верховного представителя Могерини, адресованное Президенту Мирзиеёву. Могерини поздравила главу государства с победой на выборах, а также выразила большую заинтересованность ЕС в развитии дальнейших отношений с Узбекистаном и в налаживании более тесного сотрудничества с новым правительством страны.
Министр Камилов и Спецпредставитель ЕС обсудили вопросы международного и регионального характера. В частности, посол Буриан позитивно отозвался о текущем конструктивном взаимодействии руководства Узбекистана с соседними государствами, а также с прочими международными партнерами, включая Евросоюз. Он также поблагодарил Министра Камилова за организацию в Узбекистане следующей встречи министров иностранных дел в формате "ЕС - Центральная Азия", запланированной на осень 2017 г.
Спецпредставитель ЕС был принят Министром внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльёром Ганиевым. Посол Буриан отметил необходимость реализации дальнейших экономических реформ в стране, которые будут, в том числе, способствовать более тесным торгово-экономическим связям между ЕС и Узбекистаном.
Министр Ганиев и посол Буриан обсудили многомиллионные проекты в рамках безвозмездного технического содействия ЕС, направленные на развития сельской местности страны. Были рассмотрены дальнейшие шаги в свете недавнего одобрения Европейским Парламентом так называемого "текстильного протокола" к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном от 1996 г. Названный документ призван облегчить торговлю хлопком и текстильной продукцией. Данный вопрос также обсуждался на встрече с руководством легкой промышленности страны в ГАК "Узбекенгилсаноат".
Спецпредставитель ЕС провел переговоры в Олий Мажлисе Узбекистана с первым заместителем Председателя Сената Содиком Сафаевым. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития межпарламентского диалога и двусторонних отношений в сфере торговли и инвестиций.
На встрече с представителями гражданского общества Посол Буриан обсудил текущую ситуацию в области демократии и прав человека. Он отметил важную роль, которую играет гражданское общество в политической жизни и развитии страны в целом, включая обеспечение гражданских прав и свобод. Эти вопросы также затрагивались в рамках встреч с вышеназванными членами
Правительства и Олий Мажлиса.
Спецпредставитель ЕС позитивно отозвался о запланированных инициативах Правительства Узбекистана в 2017 г в рамках провозглашенного Года диалога с народом и интересов человека.
Посол Буриан встретился с представителями европейских компаний и дипломатами, работающими в Узбекистане, с целью обмена мнениями касательно экономических и политических изменений, происходящих в стране.
Европейский Союз, в состав которого входят 28 государств, является самым крупным донором экономической помощи в мире. В 2014-2020 гг. Евросоюз планирует оказать безвозмездное техническое содействие Узбекистану на сумму 168 млн евро. Главным образом, эти средства будут направлены на развитие сельской местности страны.
Узбекистан также является получателем помощи в рамках региональных и тематических проектов ЕС. Например, нацеленных на развитие потенциала правоохранительных органов страны в сфере контроля за границами и противодействия незаконному обороту наркотиков (BOMCA/CADAP), высшего образования (TEMPUS, Erasmus Mundus), охраны водных и природных ресурсов, миграции, прав человека и демократии (EIDHR), поддержки деятельности неправительственных организаций и малого и среднего бизнеса.