→ Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка

Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банкаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 января принял вице-президента Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.
Как сообщает УЗА, глава нашей Республики особо отметил динамично развивающееся сотрудничество Узбекистана со Всемирным банком.
К данному моменту портфель двустороннего сотрудничества включает 33 совместных проекта с привлечением финансирования Всемирного банка на сумму 2,8 миллиарда долларов в сферах электроэнергетики, модернизации ирригационных и коммунальных сетей, водоснабжения, развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Это такие проекты, как строительство высоковольтной линии «Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана», водоснабжение и реконструкция систем канализации городов Бухара и Самарканд, управление водными ресурсами в Каракалпакстане, электрификация железной дороги Ангрен-Пап, поддержка сельскохозяйственных предприятий и развития плодоовощеводства, социально значимые проекты в сферах образования и здравоохранения, и многие другие.
В 2016 году принята совместная Программа сотрудничества до 2020 года, в которую вошли 27 приоритетных проектов общей стоимостью 4 миллиарда долларов и суммой кредитов Всемирного банка на 3 миллиарда долларов.
Вице-президент Всемирного банка особо подчеркнул значимость недавно принятых в Узбекистане мер по обеспечению ускоренного развития малого бизнеса, созданию более благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране.
На встрече состоялся обмен мнениями о приоритетах двустороннего сотрудничества, обсуждены ключевые направления дальнейшего расширения партнерских отношений и реализации перспективных проектов.
В программу пребывания вице-президента Всемирного банка С.Мюллера в Узбекистане также включены проведение лекции в Университете мировой экономики и дипломатии, встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами данного вуза.
Фото: Uza.uz.