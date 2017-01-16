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Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 января принял вице-президента Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.

Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка

Как сообщает УЗА, глава нашей Республики особо отметил динамично развивающееся сотрудничество Узбекистана со Всемирным банком.
К данному моменту портфель двустороннего сотрудничества включает 33 совместных проекта с привлечением финансирования Всемирного банка на сумму 2,8 миллиарда долларов в сферах электроэнергетики, модернизации ирригационных и коммунальных сетей, водоснабжения, развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Это такие проекты, как строительство высоковольтной линии «Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана», водоснабжение и реконструкция систем канализации городов Бухара и Самарканд, управление водными ресурсами в Каракалпакстане, электрификация железной дороги Ангрен-Пап, поддержка сельскохозяйственных предприятий и развития плодоовощеводства, социально значимые проекты в сферах образования и здравоохранения, и многие другие.

В 2016 году принята совместная Программа сотрудничества до 2020 года, в которую вошли 27 приоритетных проектов общей стоимостью 4 миллиарда долларов и суммой кредитов Всемирного банка на 3 миллиарда долларов.
Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка

Вице-президент Всемирного банка особо подчеркнул значимость недавно принятых в Узбекистане мер по обеспечению ускоренного развития малого бизнеса, созданию более благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране.

На встрече состоялся обмен мнениями о приоритетах двустороннего сотрудничества, обсуждены ключевые направления дальнейшего расширения партнерских отношений и реализации перспективных проектов.

В программу пребывания вице-президента Всемирного банка С.Мюллера в Узбекистане также включены проведение лекции в Университете мировой экономики и дипломатии, встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами данного вуза.

Фото: Uza.uz.
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