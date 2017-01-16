В Москве прошел очередной раунд политконсультаций между Узбекистаном и Россией
В Москве завершился очередной раунд политических консультаций между делегациями Министерства иностранных дел Узбекистана и России.
При проведении очередного раунда узбекско-российских политических консультаций стороны обменяться мнениями, которые касаются актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в рамках СНГ.
Василий Небензей, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел РФ, представлял российскую сторону на политконсультации. Особое внимание участники уделили обсуждению готовности предстоящего заседания Совета министров иностранных дел СНГ, а также мероприятиям, которые пройдут в ходе двустороннего сотрудничества