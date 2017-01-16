Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ В Москве прошел очередной раунд политконсультаций между Узбекистаном и Россией

В Москве прошел очередной раунд политконсультаций между Узбекистаном и Россией

В Москве прошел очередной раунд политконсультаций между Узбекистаном и Россией

В Москве завершился очередной раунд политических консультаций между делегациями Министерства иностранных дел Узбекистана и России.

При проведении очередного раунда узбекско-российских политических консультаций стороны обменяться мнениями, которые касаются актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в рамках СНГ.

Василий Небензей, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел РФ, представлял российскую сторону на политконсультации. Особое внимание участники уделили обсуждению готовности предстоящего заседания Совета министров иностранных дел СНГ, а также мероприятиям, которые пройдут в ходе двустороннего сотрудничества
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В Ташкенте водитель «Малибу» избил молодую женщину и ее пожилого отца

Президент: «Почему, вводя пластиковые карточки, не продумали все механизмы?»

Кто освободит Самарканд из "власти тьмы"?

Президент: «На командировочные расходы сотрудников Госкомконкуренции можно было бы купить два предприятия»

Похожие статьи
LCN