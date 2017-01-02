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→ Ислам Каримов и Шавкат Мирзиёев вошли в список ключевых фигур международной жизни 2016 года
5-01-2017, 15:30 0 8998 Рейтинг1 Напечатать

Ислам Каримов и Шавкат Мирзиёев вошли в список ключевых фигур международной жизни 2016 года

Ислам Каримов и Шавкат Мирзиёев вошли в список ключевых фигур международной жизни 2016 года

Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов и избранный глава государства Шавкат Мирзиёев вошли в список 40 ключевых фигур международной жизни 2016 года, опубликованный одним из ведущих аналитических центров Испании – Барселонским Центром международных отношений (CIDOB).

В составляемый ежегодно список входят наиболее отличившиеся политические и общественные деятели мира и неправительственные организации.Как пишет ИА "Жахон", в рейтинг за 2016 год вошли первый и действующий Президенты Узбекистана. При этом составители списка отмечают, что «выдающийся государственный и политический деятель Ислам Каримов был отцом-основателем нового независимого государства и сыграл огромную роль в становлении Узбекистана после распада СССР».

Одновременно эксперты CIDOB отмечают, что опытный Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал убедительную победу на последних президентских выборах, получив более, чем 88% голосов избирателей. При Президенте Шавкате Мирзиёеве можно ожидать новые тенденции во внешней политике Узбекистана, подчеркивают испанские обозреватели.
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