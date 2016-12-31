Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым, 2017 годом. Также поздравления в адрес главы Узбекистана направил и Премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обращаясь к Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, глава Российского государства, отметил расширяющийся конструктивный политический диалог и двустороннее сотрудничество в различных сферах обеих стран. Также российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнёрства между Россией и Узбекистаном, тесного взаимодействия в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии.
Отметим, что поздравления с наступающим Новым годом в адрес Президента Узбекистана продолжают поступать от глав государств и международных организаций.
фото: kremlin.ru