→ Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением ТУ-154

Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением ТУ-154Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с трагедией, произошедшей на Черном море.
Текст направленной Мирзиёевым телеграммы опубликован на uza.uz.
«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем.
Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», - гласит послание президента Узбекистана.
Крушение самолета Ту-154 произошло ранним утром 25 декабря в нескольких километрах от аэропорта Адлер после взлета лайнера Минобороны России. Самолет, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров через несколько минут после взлета. Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в полутора километрах от берега.
На месте крушения работают спасатели и следователи. Государственную комиссию по расследованию катастрофы возглавил министр транспорта России Максим Соколов.
26 декабря текущего года объявлено в Российской Федерации днем общенационального траура.