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Вчера, 23:20 0 605 Рейтинг0 Напечатать

Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением ТУ-154

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с трагедией, произошедшей на Черном море.

Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением ТУ-154

Текст направленной Мирзиёевым телеграммы опубликован на uza.uz.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», - гласит послание президента Узбекистана.

Крушение самолета Ту-154 произошло ранним утром 25 декабря в нескольких километрах от аэропорта Адлер после взлета лайнера Минобороны России. Самолет, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров через несколько минут после взлета. Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в полутора километрах от берега.

На месте крушения работают спасатели и следователи. Государственную комиссию по расследованию катастрофы возглавил министр транспорта России Максим Соколов.

26 декабря текущего года объявлено в Российской Федерации днем общенационального траура.
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