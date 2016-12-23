→ Посол Китая выступил на торжественном приеме в Ташкенте

Посол Китая выступил на торжественном приеме в ТашкентеВ ташкентском Отеле Miran International состоялся приём Посольства Китая в Узбекистане, организованный для представителей узбекских и зарубежных СМИ.
Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан Сунь Лицзе, приветствуя почетных гостей, в частности, сказал:
- Сегодняшний приём имеет особое значение в связи с тем, что нас ждёт двойная радость. Через несколько дней мы будем отмечать Новый Год и 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан. Это большой и общий праздник для народов Китая и Узбекистана.
Нынешний год особо важен в истории развития китайско-узбекских отношений. В июне Председатель КНР Си Цзиньпин с большим успехом совершил государственный визит в Узбекистан.
В ходе визита Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов приняли решение поднять отношения наших стран на уровень всестороннего стратегического партнёрства и перед нашими странами открывается широкий и светлый путь всестороннего сотрудничества.
Необходимо особенно отметить, благодаря совместному строительству "одного пояса и одного пути", китайско-узбекские отношения вошли в русло ускоренного развития, принесли ощутимую пользу народам обеих стран и тем самым внесли активный вклад в укрепление мира, стабильности и развитие в нашем регионе и во всём мире.
Недавно Шавкат Мирзиёев был избран Президентом Республики Узбекистан. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин среди первых направил поздравительное письмо, в котором уделено огромное внимание укреплению двусторонних отношений и подтверждена готовность совместно прилагать усилия по дальнейшему продвижению взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран.
25-летний юбилей установления дипотношений между КНР и РУ ознаменует собой новую веху в китайско-узбекских отношениях. Мы готовы совместно с узбекскими друзьями реализовать в полном объёме, достигнутые нашими лидерами, договорённости, наращивать взаимную поддержку и сопряжение стратегий развития, укреплять традиционную дружбу и добиться еще больших реальных успехов в новой эпохе.
Как утверждает старая китайская пословица, ключом для прочных отношений между государствами является близость между их народами, которая в значительной мере обусловлена взаимопониманием.
СМИ - это самый оперативный и эффективный канал для сближения народов и укрепления их дружбы.
В настоящее время китайско-узбекские отношения находятся на высшем в истории их развития уровне, в соответствии с которым должно осуществляться и взаимодействие между нашими СМИ. У нас в этой сфере уже накопились прочный фундамент и большой опыт.
В преддверии государственного визита в Узбекистан Председателя КНР Си Цзиньпина была опубликована в газете "Народное слово", на интернет-порталах УзА и информационного агентства "Жахон" при МИД РУ авторская статья руководителя нашей страны под названием "Открыть новую яркую страницу китайско-узбекской дружбы".
Таким образом, впервые в истории в узбекских СМИ была опубликована авторская статья главы другого государства.
Я в качестве Посла тоже имел честь много раз давать интервью для ваших телерадиоканалов и информационных агентств. Вы создали очень дружественную платформу для освещения развития китайско-узбекских отношений во всех областях. Благодарю вас за то, что вы сделали меня знаменитостью в Узбекистане, - сказал китайский дипломат.
Кроме того, с каждым годом учащается обмен поездками между нашими СМИ.
К примеру, на прошлой неделе съёмочная группа Центрального Телевидения Китая посещала Ташкент, Самарканд и Бухару. Они покажут китайскому зрителю уникальные туристические и культурные ресурсы Узбекистана через свою видеокамеру. Наше Посольство готово и дальше продолжать приглашать друзей из узбекских СМИ в Китай.
В будущем году мы с узбекскими друзьями будем проводить самые интересные и многообразные мероприятия, посвящённые 25-летию установления дипотношений между нашими странами. Это концерты и приёмы, круглые столы и симпозиумы, выставки, презентации и другие мероприятия. Совместное празднование этого четвертьвекового юбилея создаёт хорошие возможности для расширения и углубления связей между нашими СМИ.
Надеемся, что СМИ двух стран будут активно участвовать в этих мероприятиях, расширять диалог и обмен, создавать новые платформы для взаимодоверительного и взаимовыгодного сотрудничества, которые позволят еще больше укрепить взаимопонимание между нашими народами, увлекательно рассказывать историю дружбы наших народов и демонстрировать достижения китайско-узбекских отношений всестороннего стратегического партнёрства, - подчеркнул Посол КНР Сунь Лицзе.
Обещаю вам, что у вас будет, в связи с этим, много интересной работы и, надеюсь, вы не станете обижаться из-за подобной сверхурочной занятости.
Пользуясь случаем, хочу от имени Посольства Китая в Узбекистане выразить искреннюю благодарность узбекским коллегам и друзьям из СМИ за оказанную постоянную и всемерную поддержку, направленную на дальнейший прогресс китайско-узбекских отношений.
Наше Посольство будет ещё теснее с вами сотрудничать на этом благородном и благодатном пути – подчеркнул Посол КНР в РУз.
С. Савчук-Курбанов.