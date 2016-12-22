Аким Алматы: нам очень интересен опыт Ташкента в туристической сфере
В Казахстане прошла встреча хокима Ташкента Рахмонбека Усманова и акима Алматы Бауыржана Байбека. Стороны обсуждали вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Об этом в среду сообщил телеканал "Алматы".
В ходе встречи Бауыржан Байбек отметил, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между Алматы и Узбекистаном увеличился на 62%, и составил $200 млн. Отметим, что сегодня в Алматы действует свыше 200 узбекских предприятий.
"Мы рады, что в этом году произошел такой существенный рост торговли. Уверены, что потенциал огромный. Алматы - это город бизнеса и частного капитала. Также нам очень интересен опыт Ташкента в туристической сфере", - подчеркнул глава администрации Алматы Бауыржан Байбек.
В свою очередь, Рахмонбек Усманов отметил, что в Алматы активно развивается сфера строительства льготного жилья.
"Мне очень понравилась программа по строительству доступного жилья для населения Алматы. В ней учтены все категории граждан. Мы планируем разработать подобную программу для ташкентцев", - заявил Рахмонбек Усманов.