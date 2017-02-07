Беспощадная «лесорубка»: в Ташкенте незаконно срубили более сотни вековых деревьев
В Научно-исследовательском институте садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева (бывший НИИ им.Шредера) творится настоящий беспредел – за месяц на территории института было вырублено более сотни вековых деревьев.
В редакцию NUZ.UZ обратился бывший сотрудник НИИ, ныне пенсионер, живущий неподалеку от института, и рассказал о массовой вырубке деревьев. Дуб и чинара, ясень и орех, сосна и единственное в республике кофейное дерево исчезли за короткое время.
Памятник академику Махмуду Мирзаеву, отдавшему институту более 50 лет своей жизни
Как рассказали очевидцы, вырубка началась в начале января и продолжалась в течение целого месяца. Инициатором этого выступил генеральный директор НИИ. Каждые выходные на территории института велись работы: множество рабочих, техника, включая бензопилы и подъемный кран – однако никто этого даже не заметил. Тревогу забили сами сотрудники – кто-то украдкой позвонил в приемную Президента и сообщил, что «лес рубят». Жалоба была передана в природоохранное ведомство. Группа выехала по указанному адресу, однако адрес оказался неверным. Дальше разбираться никто не стал.
Спустя некоторое время о происходящем узнали «ветераны» - бывшие сотрудники легендарного института, ныне находящиеся на пенсии. Они и начали эту войну, как оказалось, с ветряными мельницами. Около 10 активистов подали коллективную жалобу в приемную главы государства, описав все, что произошло за месяц в НИИ. А за это время произошло немало – было вырублено почти 150 деревьев разных пород и размеров. И сотни кубометров дорогого леса были вывезены, по словам сотрудников института, грузовыми машинами с госномерами Андижанской области.
По пням видно, что деревья были абсолютно здоровыми
«Мы слишком поздно узнали. Они уже все повырубили. Здесь одни пни да ямы. А какие деревья были, некоторые из них сажал сам Рихард Шредер, многие посажены нашими руками, руками нашего прекрасного руководителя Махмуда Мирзаева. Мы ничего не можем поделать с этим беспределом. Сотрудники Госкомприроды и Прокуратуры как будто не видят всего этого», - со слезами на глазах рассказал один из ветеранов.
Действительно, как поредели аллеи НИИ, не заметит только слепой. Повсюду пни, ямы и истлевшие останки вековых деревьев. Корреспондент NUZ.UZ побывал на месте и увидел все собственными глазами. Судя по пням, деревья не были старыми и больными, как утверждает руководитель института. Стоит отметить, что в ответ на жалобу ветеранов заявили, что вырублены были плодовые и декоративные деревья. И насчитал комитет их втрое меньше реального – около 50 штук. Однако зачем рубить декоративные деревца и разве могут небольшие по размеру растения оставлять после себя котлован диаметром 2 метра? Вопросов много. Да, и ответы вроде бы очевидны: были деревья – нет деревьев. Их, конечно, не вернешь, но кто-то же должен понести ответственность.
После выкорчевки остались огромные котлованы
По словам активистов, они не сдались и повторно обратились в приемную Президента. Во второй раз на жалобу посмотрели под другим углом и вроде бы стали разбираться. Экологи подсчитали приблизительный ущерб – порядка 57 млн сумов. На самом деле ущерб, конечно, неоценим, но вот прибыль инициатора – по нашим скромным подсчетам раз в 20 превысила сумму, названную экологами. Ведь от срубленных деревьев не осталось ничего, даже дров. Руководитель НИИ уверяет, что отправил дрова в Бекабад нуждающимся. Этот факт, также удивляет, зачем проделывать путь более сотни километров, когда нуждающиеся семьи можно найти и поблизости.
По дороге в НИИ вдоль кольцевой дороги стоят машины, груженые дровами. Стоимость одного такого грузовика - 600 тысяч сумов
«Мы не сдадимся и пойдем до конца! Будем писать во все инстанции в третий, четвертый и пятый раз, если потребуется. Я здесь родился – да, вот прямо здесь на территории НИИ стоял наш дом. Здесь работал мой отец, после института пришел работать и я. Для меня этот институт как второй дом, а свой дом я буду защищать», - сказал другой активист, экс-сотрудник НИИ.
Некоторые места вырубки обтянули баннерами
По словам сотрудников НИИ, деревья слева тоже должны были вырубить. "Лесорубов" остановила шумиха, поднявшаяся вокруг этой истории
Как рассказали работники института, дела в НИИ идут плохо: учреждение себя не окупает, доходов не приносит, сотрудники уже четвертый месяц сидят без зарплаты. От учреждения, прошедшего путь от Туркестанской опытной станции до прибыльного проекта государственного уровня, ныне осталось только название… и табличка на воротах.
«В свое время мы собирали по 75 тонн лимонов с одного гектара. Сам Шараф Рашидов приезжал в наш НИИ и жал руку каждому работнику. Тогда мы обошли Грузию по сбору цитрусовых. А что сейчас – несколько интенсивных садов и арендуемые частниками теплицы. Имидж НИИ существенно упал», - сокрушается один из ветеранов института.
[center]
Цветущий НИИ (фото, сделанные несколько лет назад)
Ну, это уже совсем другая история. Относительно "лесорубки", на данный момент жалоба от неравнодушных людей находится на рассмотрении. Каков будет вердикт проверяющих органов во второй раз, покажет время. Редакция, в свою очередь, надеется, что власти обратят внимание на это варварское отношение к бесценному опыту и труду ученых, и примут конкретные меры.
Е.ГРАНДЭ
фото автора