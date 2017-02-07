Ремонт дороги в вуз-городке оценили в 500 млн сумов. Когда начнутся работы, неизвестно
Главное Управление благоустройства Ташкента по предварительным расчетам оценило капитальный ремонт одной из самых разбитых дорог столицы в 504 млн сумов.
Житель Алмазарского района обратился в Виртуальную приемную Президента с просьбой отремонтировать дорогу по улице Талабалар (прим. ред. – вуз-городок), которая находится в удручающем состоянии уже много лет. Любой автомобилист подтвердит, что дорога в вуз-городке – это сплошные ямы, колдобины и бугры. Зачастую, чтобы объехать эти выбоины водителям приходится выезжать на встречную полосу и без того узкой дороги.
Жалоба ташкентца была передана в городской хокимият, а оттуда – в Главное Управление благоустройство столицы. В ответном письме заявителю благоустроители сообщили, что при изучении данного вопроса, выявлена необходимость капитального ремонта дороги в объеме 12600 кв.м. По предварительным расчетам для этого потребуется 504 млн сумов.
Конкретные сроки ремонта дороги пока не определены. В Управлении пояснили, что работы начнутся после того, как хоким города выделит на это средства.