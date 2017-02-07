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В Муйнак проведут водовод из Кунграда

В Муйнак проведут водовод из Кунграда

К 1 июля 2017 года в Муйнакский район Республики Каракалпакстан проведут качественную питьевую воду из Кунграда. 2 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о постройке водовода «Кунград-Муйнак» с узлом распределения воды.

Расчётная стоимость проекта составит 26,4 млрд. сумов. На финансирование строительства пойдут средства, выделенные Узбекскому агентству «Узкоммунхизмат» в рамках Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2017 год (10,4 млрд. сумов), республиканского бюджета Республики Каракалпакстан (5,0 млрд. сумов) и
собственные средства АО «Узбекистон темир йуллари» (5,0 млрд. сумов). Оставшиеся 6 миллиардов будут получены благодаря помощи благотворителей, сообщает norma.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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