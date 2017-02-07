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Хива вошла в рейтинг красивейших городов планеты

Узбекистанский город Хива вошел в рейтинг красивейших городов планеты, рекомендованных для посещения по версии британского журнала The Telegraph.

Хива вошла в рейтинг красивейших городов планеты

Наряду с древнейшим городом Хорезмской области в перечень вошли Париж, Венеция, Прага, Лондон, Санкт-Петербург, Киото и другие города.

Как пишет The Telegraph, Хива — один из уникальных древних городов Узбекистана, которые притягивают иностранных туристов. За последнее время город стал еще краше, его извилистые переулки и минареты особо великолепны на рассвете и в сумерках.

В прошлом году только комплекс Ичанкалъа — музей-заповедник в Хиве под открытым небом, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, посетили около 75 тысяч человек, в частности, 34 тысячи туристов из 84 стран.

Возможности для туристов уже в скором времени будут расширены. Это касается и транспортной инфраструктуры, о чем говорилось в ходе недавней поездки главы государства в Хорезмскую область. Тогда обсуждалась прокладка железнодорожной линии из Ургенча в Хиву с возведением современного вокзала, налаживание движения электропоездов, а в перспективе — высокоскоростного поезда Afrosiyоb.
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