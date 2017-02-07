→ На первый рейс Душанбе-Ташкент было продано 14 билетов

На первый рейс Душанбе-Ташкент было продано 14 билетовСегодня таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" выполнила первый рейс в Ташкент из Душанбе. Возобновления авиасообщения жители Таджикистана и Узбекистана ждали целых 25 лет.
Как сообщает News.tj, на борту самолета, вылетевшего сегодня в Ташкент, помимо официальной делегации и таджикских журналистов, находились еще 14 обычных пассажиров.
В течение нескольких недель было продано 14 билетов на первый рейс Душанбе-Ташкент. Стоимость билета в одну сторону на одного человека составляет около $140.
Среди пассажиров - несколько молодых людей, которые едут в Ташкент, потому что никогда не видели этого города. «Это уникальная возможность, наконец, увидеть город наших самых близких соседей. Мы едем просто посмотреть его», - сказал корреспонденту издания один из молодых людей.
Данный рейс является техническим, регулярные рейсы Душанбе-Ташкент будут выполняться с 20 февраля.
Сегодняшний обратный рейс из-за переговоров авиационных властей двух стран будет осуществлен в 18-00 по душанбинскому времени.