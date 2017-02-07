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Каждый четверг в Узбекистане будет днем профилактики преступности

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности.


Каждый четверг в Узбекистане будет днем профилактики преступности

В эти дни, согласно предложению президента, прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам и предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.

Идея была высказана Мирзиёевым в ходе видеоселекторного совещания, посвященного деятельности органов внутренних дел, имеющимся в сфере проблемам и недостаткам и задачам на перспективу.
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