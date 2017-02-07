→ Каждый четверг в Узбекистане будет днем профилактики преступности

Каждый четверг в Узбекистане будет днем профилактики преступностиГлава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности.
В эти дни, согласно предложению президента, прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам и предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.
Идея была высказана Мирзиёевым в ходе видеоселекторного совещания, посвященного деятельности органов внутренних дел, имеющимся в сфере проблемам и недостаткам и задачам на перспективу.