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Программа малых грантов ГЭФ вместе с фермерами внедряет новые агротехнологии

Программа малых грантов ГЭФ вместе с фермерами внедряет новые агротехнологии

8 февраля 2017 года в Ташкенте прошёл первый из трёх семинаров для фермеров, организованных Программой малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ).

Семинар посетили более пятидесяти фермеров и предпринимателей из Ташкентской области. 9 февраля аналогичная встреча будет проведена в Сырдарьинской, а 10 февраля - в Джизакской области.

Темой семинара стали инновационные и ресурсосберегающие технологий в аграрном секторе. Участники узнали о работе программы и возможностях получения грантов. В приоритете ПМГ ГЭФ – проекты, нацеленные на улучшение экосистемы или ландшафта, а также сбережение природных ресурсов.

Наиболее удачные проекты уходят «в массы» - ПМГ ГЭФ не только пропагандирует их, но и оказывает помощь в реализации. С 2008 года в республике осуществлено уже более 80 проектов.

На встрече с фермерами обсудили несколько возможных новшеств, которые предполагается внедрить в жизнь. Фермеры Чиназского района могут освоить посадку овощных и зерновых культур по стерне. Предпринимателей Бостанлыкского и Паркентского районов интересуют солнечные сушилки для фруктов и овощей. В Ахангаранском районе планируется внедрить аллейные посадки (агролесоводство), а также применение гидрогеля для богарных земель. Обсуждалось также выращивание в богарной зоне кормовых и других культур с использованием технологии «no-till». Все проекты будут обсуждаться и дорабатываться вместе с фермерами.

Анна Ним.
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Анна Ним
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