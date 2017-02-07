В Самарканде состоялся суд над устроителями ослиного могильника
В Самарканде состоялся суд над пятью молодыми людьми, устроившими ослиный могильник у водоема. Об этом случае, будоражившем общественное мнение, рассказывалось в материалах NUZ.UZ «Кто устроил ослиный могильник у водоема?» и «Как устранили ослиный могильник у водоема в Самарканде?».
В конце второй статьи говорилось о том, что автор недалеко от водоема, где были найдены скелеты и туши ослов, встретился с заместителем начальника Самаркандского РОВД. Когда я задал ему вопрос о том, найдены ли устроители ослиного могильника, он сказал следующее: «Вы можете письменно обратиться к начальнику РОВД. А только скажу, что мы знаем, кто за всем этим стоит. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия».
Последовав этому совету, обратился к начальнику Самаркандского РОВД подполковнику Отабеку Жалилову. В ответе главы районной милиции от 26 января отмечается, что завершены следственные действия по факту обнаруженных на территории махалли Дустлик Каттакурганарыкского схода граждан останков ослов. Выявлены все фигуранты данного дела.
В ответе отдельно указано, что мясо ослов не использовалось в каких либо целях (здесь, по-видимому, хотели подчеркнуть, что ишачье мясо не попало в пункты общественного питания – прим. автора). Дело было передано в Самаркандский районный суд по уголовным делам для принятия законного решения.
В районном суде познакомился с материалами данного дела. Из него мне стало известно следующее. В «ишачьем бизнесе» были задействованы пятеро жителей Самаркандской области. Как выяснилось, один из них: Шохрух Алибеков, в Малайзии познакомился с жителем города Андижана Азизбеком Рахмоновым. Его новый знакомый предложил поставлять ему за определенную сумму шкуры ослов. Он дал согласие на такое сотрудничество.
Ш.Алибеков создал группу для налаживания нового для себя вида бизнеса и привлек туда своих знакомых: Даврона Раббимова, Элбека Ибрагимова, Улугбека Тухташева и Дилшода Тухтамишева.
В судебном деле отмечается, что Ш.Алибеков отдал Д.Раббимову три раза по два миллиона сумов. Тот в Булунгурском и Джамбайском районах покупал ослов и на грузовой машине Э.Ибрагимова доставлял в махаллю Дустлик Самаркандского района У.Тухтамишеву. Ибрагимов и Раббимов резали ослов, шкуры оставляли себе, а туши бросали в ущелье и в водоем.
Тухтамишев использовал туши в качестве корма для рыб, которых выращивал в водоеме, а кости размельчал в дробилке, построенной неподалеку от ущелья и добавлял в корм для кур. Алибеков и его подельники своим необычным бизнесом, согласно делу, занимались в течение одного месяца.
Следователь следственного отдела Самаркандского РОВД М.Сафаров ввиду отсутствия в деянии членов группы состава преступления, и учитывая положение Статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, в котором подчеркнуто, что «Все сомнения в виновности, если исчерпаны возможности их устранить, должны разрешаться в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении закона», отказал в возбуждении уголовного дела в их отношении.
24 января состоялось заседание суда под председательством судьи Самаркандского районного суда по уголовным делам Бобиржона Абдувахидова. Предстали перед судом Ш.Алибеков, Д.Раббимов, Э.Ибрагимов, У.Тухташев и Д.Тухтамишев. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения и на основе статьи 111 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности «Жесткое обращение с животными» наложил штраф в размере двух минимальных размеров заработной платы.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ