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→ НАК «Узбекистон хаво йуллари» начнет выполнять полёты в Лахор

НАК «Узбекистон хаво йуллари» начнет выполнять полёты в Лахор

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 5 апреля текущего года будет выполнять рейсы в Лахор, Пакистан.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» начнет выполнять полёты в Лахор

Расписание перелетов опубликовано на официальном сайте авиаперевозчика:

HY 463 Ташкент-Лахор по средам, вылет из Ташкента в 10:30, прилет в Лахор в 12:50
HY 464 Лахор-Ташкент по средам, вылет из Лахора в 23:55, прилет в Ташкент в 02:25 в четверг
HY 461 Ташкент-Лахор по четвергам, вылет из Ташкента в 22:40, прилет в Лахор в 01:00 в пятницу
HY 462 Лахор-Ташкент по пятницам, вылет из Лахора в 10:15, прилет в Ташкент в 12:45

*Время во всех пунктах указано местное.
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