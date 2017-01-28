→ НАК «Узбекистон хаво йуллари» начнет выполнять полёты в Лахор

НАК «Узбекистон хаво йуллари» начнет выполнять полёты в ЛахорНациональная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 5 апреля текущего года будет выполнять рейсы в Лахор, Пакистан.
Расписание перелетов опубликовано на официальном сайте авиаперевозчика:
HY 463 Ташкент-Лахор по средам, вылет из Ташкента в 10:30, прилет в Лахор в 12:50
HY 464 Лахор-Ташкент по средам, вылет из Лахора в 23:55, прилет в Ташкент в 02:25 в четверг
HY 461 Ташкент-Лахор по четвергам, вылет из Ташкента в 22:40, прилет в Лахор в 01:00 в пятницу
HY 462 Лахор-Ташкент по пятницам, вылет из Лахора в 10:15, прилет в Ташкент в 12:45
*Время во всех пунктах указано местное.