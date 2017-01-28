Страшное ДТП в Самарканде: водитель сбил двух школьников
В Самарканде 2 февраля произошло трагическое событие: в дорожно-транспортном происшествии сильно пострадали двое 12-летних школьников. Один из них – Дониёр Мусаев – остался без ноги, другой – Абдулазиз Саидов лишился обеих ног.
Трагическая история быстро просочилась в соцсети, пользователи которых делились самыми разными версиями произошедшего. Собственный корреспондент NUZ.UZ в Самарканде побывал на месте происшествия, а также в больнице, куда поступили пострадавшие и в школе, где учатся ребята.
ДТП произошло недалеко от площади Регистан, в начале улицы Пенджикентской, рядом с местом, где продаются знаменитые самаркандские лепешки. Там всегда многолюдно. Поэтому сначала отправился туда. Поделился с продавцами лепешек с целью своего приезда. Они охотно стали рассказывать об увиденном. Можно было заметить, что все они сильно переживают и не могут забыть увиденного.
Как рассказали свидетели аварии, это произошло вечером, когда начинало темнеть. Двое мальчиков хотели перейти дорогу и, увидев движущую машину, остановились посередине дороги рядом с бетонным ограждением у знака (на фото). Водитель автомобиля «Спарк» в сумерках, по-видимому, не заметил яму, в середине дороги и изменив в последний момент направление движения, сбил стоявших у разделительной бетонной плиты детей. Удар был настолько сильным, что у одного из мальчиков оторвало обе ноги, второй школьник потерял одну ногу.
По рассказам очевидцев, водитель, молодой парень лет 20-22, вышел из машины и от увиденного упал в обморок. Они утверждают, что он не был пьян.
После я отправился в 26-ю общеобразовательную школу, где учатся пострадавшие мальчики. От директора школы Зулхумор Вафаевой узнал, что одного из них зовут Абдулазиз Саидов, другого – Дониёр Мусаев. По ее словам, они оба из обычной семьи, дружат между собой, являются учащимися 6-го класса. Директор рассказала, что, узнав о случившемся, в тот же день отправилась в больницу.
«О них могу сказать только хорошее, – отметила она. – В тот злополучный день они отправлялись на тренировку в секцию дзюдо».
Они живут в махалле Дари занжир. Бывший председатель схода граждан этой махалли Журахон Малаходжаев говорит, что узнав о необходимости крови для Абдулазиза и Дониёра, около 30-ти молодых парней махалли отправились в больницу и сдали кровь.
«Конечно, успокоить родителей переживших такой удар, не простое дело, это почти невозможно, но мы постарались быть рядом с ними в эти тяжелые минуты», – отметил аксакал.
Интересовался у него по поводу личности водителя. Ж. Малаходжаев сказал, что это молодой парень из соседней махалли, является студентом одного из вузов Самарканда, его родители простые люди. «Перекопанная дорога, мокрый асфальт после дождя, сумерки – все это стало главными причинами этой страшной трагедии», – подчеркнул он.
Все мои собеседники – и продавцы лепешек, и директор школы, и бывший председатель махалли утверждают, что если люди, перекопавшие дорогу, тут же приводили бы ее в порядок, если не было бы среди дороги ямы или же хотя бы был установлен соответствующий дорожный знак, могла не случиться такая трагедия.
перекопанная дорога: ямы и бугры, ставшие одной из причин этой аварии
Чтобы узнать о состоянии здоровья Абдулазиза и Дониёра, я отправился в Самаркандский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где они находятся в отделении детской реанимации. Врач Бегали Таджиев на мой вопрос о состоянии их здоровья сказал, что другие части тела практически не пострадали.
«Если хотите, сами можете взглянуть на них», – сказал врач.
В сопровождении доктора я прошел в палату, где лежат Абдулазиз и Дониёр. Они лежали, нижняя часть тела была прикрыта одеялом. На вид дети были похожи на обычных больных, которые лежат с несерьезным недугом. По-видимому, они исходя из своего возраста еще не осознавали до конца, что случилось. С болью в сердце покинул палату.
Тошпулат Рахматуллаев, Самарканд
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