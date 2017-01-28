Махали станут оказывать «реальную помощь и содействие народу»
3 февраля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию института махали», который кардинально изменит роль органов самоуправления граждан в жизни страны.
Как говорится в указе, махалля должна стать «самой близкой к населению, народной структурой». Её задачами станут «реальная помощь и содействие народу», а также воспитание молодёжи и обеспечение ее занятости, поддержка уязвимых слоев населения и пожилых людей, предупреждение правонарушений.
На основании указа Республиканскому совету по координации деятельности органов самоуправления граждан придаётся статус юридического лица как ассоциации сходов граждан. В его структуру войдут территориальные советы по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов.
Председателями Республиканского и территориальных советов станут Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы указанных областей и городов. Их первые заместители получают статус председателей соответствующих отделений благотворительного общественного фонда «Махалла».
Делами молодежи, престарелых и ветеранов, а также религиозно-просветительскими вопросами займутся заместители председателей.
Труд штатных работников советов будет оплачиваться за счет фонда «Махалла» и государственного бюджета Республики. Также на них будет распространяться действие указа «О стимулировании труда государственных служащих», предусматривающего 20-процентную надбавку к окладам.
Пенсионеры, работающие в должностях первых заместителей и заместителей председателей, станут получать пенсию в полном размере. А отличившиеся граждане будут награждены нагрудным знаком «Махалла ифтихори».
До 1 декабря 2018 года по всей республике будут возведены или отремонтированы здания комплексов «Центр махалли», а к 1 декабря 2021 года в стране появятся здания органов сходов граждан на основе типовых проектов, оснащённые мебелью, техникой, средствами связи и Интернетом.