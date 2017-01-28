В Узбекистане не будут усложнять развитие отечественного блоггинга
Представители Узбекского агентства по печати и информатизации заверили, что такие планы, действительно, были, но сейчас они не видят смысла обременять блогеров получением лицензии.
Несколько лет назад в УзАПИ стоял вопрос о лицензировании деятельности блогеров, то есть человек, имеющий собственный блог, должен был нести такую же ответственность за распространяемую информацию, как и СМИ. Однако сейчас этот вопрос пересмотрели и решили не усложнять развитие отечественного блоггинга.
«В Российской Федерации есть подобный закон, согласно которому блоги с посещением свыше 3000 читателей приравниваются к СМИ. У нас в законодательстве какие-то определенные критерии не прописаны. Действительно, планы лицензировать деятельность блогеров были, но сейчас мы этот вопрос уже не рассматриваем. В ближайшем будущем внесение изменений в законодательство не планируется», - пояснил начальник управления организации лицензирования УзАПИ Артур Кан.
Напомним, что на данный момент деятельность блогеров регулируется законом «Об информатизации», в который были внесены соответствующие поправки в 2014 году. Тогда в законодательство было впервые введено понятие «блогер», а также прописаны обязанности физлиц, распространяющих общедоступную информацию в сети Интернет.