→ На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане

На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об УзбекистанеНа деловой площадке Недели Импортозамещения в туризме «Россия – территория путешествий» в северной столицы России, прошла конференция «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге», на которой был представлены тематические турпродукты стран-участниц проекта.
Представители туристического бизнеса Узбекистана рассказали о потенциале Узбекистана для российских путешественников.
Об Узбекистане такжк рассказал и Евгений Голомозин – трэвел-журналист из Санкт-Петербурга, писатель, фотограф, который показал фоторепортаж о нашей стране и поделился опытом посещения древних и вечно молодых городов Узбекистана.
В. Михайлов