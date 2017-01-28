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→ На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане

На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане

На деловой площадке Недели Импортозамещения в туризме «Россия – территория путешествий» в северной столицы России, прошла конференция «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге», на которой был представлены тематические турпродукты стран-участниц проекта.

Представители туристического бизнеса Узбекистана рассказали о потенциале Узбекистана для российских путешественников.

Об Узбекистане такжк рассказал и Евгений Голомозин – трэвел-журналист из Санкт-Петербурга, писатель, фотограф, который показал фоторепортаж о нашей стране и поделился опытом посещения древних и вечно молодых городов Узбекистана.
На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане

На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане

На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане

На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане


В. Михайлов
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В. Михайлов
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