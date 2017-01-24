→ В Узбекистане появится Центр управления в кризисных ситуациях и система экстренного оповещения

В Узбекистане появится Центр управления в кризисных ситуациях и система экстренного оповещенияНа обсуждение вынесен проект постановления правительства Узбекистана «О поэтапном строительстве Центра управления в кризисных ситуациях города Ташкента, объектов единой системы экстренного информирования и оповещения населения города Ташкента».
Согласно проекту, разработчиком которого является МЧС Узбекистана, в стране будет создан Центр управления в кризисных ситуациях города Ташкента (ЦУКС). Он будет являться главным координирующим органом для обеспечения мониторинга, анализа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения эффективности управления силами и средствами на стадии ликвидации последствий ЧС, оповещения населения, организации межведомственного взаимодействия в городе Ташкенте, а также приема от населения сообщений о происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС по единому телефонному номеру «112».
При этом создание ЦУКС не отменит прием от населения сообщений о происшествиях по номерам телефонов экстренных служб.
Пилотный проект ЦУКС планируется запустить до 1 мая 2017 года. Совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана будет также проработан вопрос создания отдельного радиоканала в диапазоне FMдля предоставления информации населению при чрезвычайных ситуациях.