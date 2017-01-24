→ В Бухарском государственном университете открылся факультет туризма

В Бухарском государственном университете открылся факультет туризмаВ Бухарском государственном университете начал работу факультет туризма.
Как предает ИА Уза слова декана данного факультета Аброра Жураева, здесь в основном будут подготовлены бакалавры по направлению услуги туризма, организация и управление гостиничным хозяйством, а также магистры по туристической сфере.
Специалисты будут готовиться в соответствии со спросом туристических фирм области, гостиничных хозяйств. Намечено и дальнейшее расширение международного сотрудничества в этой сфере.
Также на базе факультета предусмотрено повышение квалификации и переподготовки работников, ведущих деятельность в субъектах туристической сферы.
На факультете также будут подготовлены специалисты по направлениям экономика, изобразительное и прикладное искусство.
В ближайшие дни 5 студентов факультета и группа преподавателей для повышения квалификации отправится в соответствующие университеты Италии, Испании, Румынии.
Как сказал Жураев, в Бухарском государственном университете ведутся научные исследования в туристической сфере. Для внедрения в практику научных разработок отечественные ученые будут сотрудничать с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и его территориальными управлениями.