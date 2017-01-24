→ ВУЗы Узбекистана включатся в устойчивое развитие страны

ВУЗы Узбекистана включатся в устойчивое развитие страны24 — 26 января текущего года в зале заседаний Государственного комитета по охране природы пройдет трехдневная программа «Устойчивое развитие для университетов Узбекистана».
Трехдневный семинар организован по инициативе Британского Совета в Узбекистане при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, Посольства Великобритании и Делегации Европейского Союза в Узбекистане.
Программа включает в себя круглый стол и семинар для сотрудников системы высшего и среднего специального образования, а также активной молодежи.
Для участия в семинаре приглашены представители Министерства высшего и средне-специального образования, Министерства народного образования, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистана, ОДМ «Камолот», а также ведущих вузов столицы и регионов.
В число важнейших условий экономического и социального развития страны входит создание эффективной системы управления университетами и, соответственно, подготовка конкурентоспособных специалистов нового типа для различных отраслей экономики.
Для повышения качества образования в стране следует шире распространять положительный опыт интеграции принципов устойчивого развития (УР) в предметные области, реализуя концепцию образования в целях устойчивого развития (ОУР).
Образование в интересах УР включает элементы воспитания, образования и самореализации. ОУР предусматривает стратегическое планирование и обеспечение долгосрочных изменений деятельности, направленной на развитие, повышение рейтинга университетов и включает в себя как экологические, экономические и социальные аспекты.
Исходя из поставленных задач, участники круглого стола изучат вопросы внедрения принципов устойчивого развития в систему
образования на примере британских университетов.
Трехдневный семинар направлен на обмен опытом между узбекскими и британскими экспертами в сфере устойчивого развития университетов (включение вопросов устойчивого развития в учебные программы, проведение научных исследований, создание условий для студентов и сотрудников для участия в научных исследованиях и проектах по устойчивому развитию, построение всех видов деятельности на принципах устойчивого развития, принятие мер по энергоэффективности, ресурсосбережению, утилизации отходов, а также создание зеленых зон и др.).
Cвоим опытом на обучающем семинаре поделятся ведущие международные эксперты в области устойчивого развития - Стивен Мартин, представляющий Экологическую Ассоциацию Университетов и колледжей Великобритании и Квин Ранкл, представитель Национального Союза студентов Великобритании.
Стивен Мартин - специалист по вопросам обучения устойчивости. Основатель и был председателем Консалтинговой группы по устойчивому развитию при Академии высшего образования, а также был членом Британского форума ЮНЕСКО «Образование для устойчивости». Он является одним из основателей и президентом организации «Студенты за устойчивость» (Student force for Sustainability), которая теперь называется «Двигатель перемен» (Change Agents) в Великобритании и занимается поддержкой и обучением выпускников, которые хотят работать в сфере обеспечения устойчивости.
Квинн Ранкл – старший специалист по реализации проектов и отвечает за вопросы работы с общественностью и учебные программы и планы в отделе устойчивости Национального совета студентов (Великобритания). Она руководит работой Национального совета студентов по вопросам образования для устойчивого развития и управляет программой «Ответственное будущее» (Responsible Future), которая поддерживает университеты, колледжи и союзы студентов в их работе по внедрению системы образования для устойчивого развития в учебные планы формальных и неформальных программ.
Организаторы считают, что семинар будет содействовать росту образовательного потенциала (знания, компетенция, взаимосвязь с работодателями и др.) преподавательского и управленческого персонала университетов Узбекистана с целью внесения вклада в продвижение страны к устойчивому развитию.
Одновременно, круглый стол по мнению специалистов, должен продемонстрировать роль университетов в обеспечении УР и содействие процессам разработки университетами институциональных подходов для участия в устойчивом развитии.
Практическим результатом 3 - дневного семинара будет разработка пошагового плана действий по эффективному внедрению подходов устойчивого развития в образование с вовлечением всех сторон: управленческого персонала университетов, преподавателей, студентов и сотрудников молодежных организаций, подготовка тренеров и пакета инструментов для дальнейшего продвижения идей УР в системе высшего образования.
Также одним из важных факторов является вовлеченность студентов в процесс устойчивого развития университетов. В рамках программы «Устойчивое развитие для вузов Узбекистана» планируется проведение студенческого конкурса «Лучшая молодежная инициатива в целях устойчивого развития», где авторы лучших идей смогут реализовать свой проект, изучив передовой международный опыт и получить финансирования для реализации проекта.
М. ДЖАНГИРОВ, фото автора