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В столице изъяли почти 2 тонны просроченных продуктов питания

В столице изъяли почти 2 тонны просроченных продуктов питания

Сотрудники городского управления Государственного таможенного комитета совместно с правоохранительными органами в столице изъяли почти 2 тонны просроченных продуктов питания.

Таможенники задержали крупную партию продуктов питания с просроченным сроком годности, без необходимых маркировок и документов. Общий вес задержанной продукции составил 1,8 тонн стоимостью 57,5 млн сумов.

По информации пресс-службы ГТК, в прошлом году таможенники в сотрудничестве с правоохранительными органами остановили реализацию некачественных продуктов питания на сумму порядка 4 млрд сумов.

В Таможенном комитете напомнили, что для обращений граждан действует телефон горячей линии: 120-76-76.
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