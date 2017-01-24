В столице изъяли почти 2 тонны просроченных продуктов питания
Сотрудники городского управления Государственного таможенного комитета совместно с правоохранительными органами в столице изъяли почти 2 тонны просроченных продуктов питания.
Таможенники задержали крупную партию продуктов питания с просроченным сроком годности, без необходимых маркировок и документов. Общий вес задержанной продукции составил 1,8 тонн стоимостью 57,5 млн сумов.
По информации пресс-службы ГТК, в прошлом году таможенники в сотрудничестве с правоохранительными органами остановили реализацию некачественных продуктов питания на сумму порядка 4 млрд сумов.
В Таможенном комитете напомнили, что для обращений граждан действует телефон горячей линии: 120-76-76.