→ В Узбекистане могут внедрить альтернативные меры наказания для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

В Узбекистане могут внедрить альтернативные меры наказания для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с закономГ-н Саша Грауманн, глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, встретился с председателем Верховного суда Республики Узбекистан Шоюнусом Газиевым и исполняющим обязанности директора Исследовательского центра при Верховном суде Сарваром Ариповым.
ЮНИСЕФ приветствует, что правосудие для детей является приоритетом Правительства Узбекистана в свете Указа Президента «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан». ЮНИСЕФ подтверждает свою готовность оказать содействие в проведении реформ в области правосудия для несовершеннолетних.
Обсуждение было сосредоточено на внедрении альтернативных мер наказания для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, которые включают в себя применение таких мер, как меры на уровне местного сообщества, медиация, пробации и т.д.
На встрече также обсуждались возможности создания специализированного подхода к несовершеннолетним потерпевшим и свидетелям преступлений в системе уголовного правосудия. Это связано с созданием специальных комнат с видео и аудиооборудованием для допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
Для Саши Грауманна была также проведена экскурсия в исторический музей Верховного суда, конференц-зал Пленума и зал судебных заседаний Верховного суда.