Возле метро "Буюк Ипак Йули" восстанавливают автобусную остановку
В столице начаты строительные работы по возведению остановочного комплекса недалеко от станции метро "Буюк Ипак Йули" со стороны бывшего магазина "Светлана".
Жители Мирзо-Улугбекского района неоднократно высказывались за восстановление автобусной остановки на "Светлане", закрытой в июле 2015 года. На днях на этом месте начались строительные работы.
Напомним, этой осенью в Мирзо-Улугбекском районе было возобновлено движение на закрытых ранее участках дорог, а также восстановлена автобусная остановка "Художников".
фото: Facebook/"Водители Ташкента"