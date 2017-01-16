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→ Возле метро "Буюк Ипак Йули" восстанавливают автобусную остановку

Возле метро "Буюк Ипак Йули" восстанавливают автобусную остановку

Возле метро "Буюк Ипак Йули" восстанавливают автобусную остановку

В столице начаты строительные работы по возведению остановочного комплекса недалеко от станции метро "Буюк Ипак Йули" со стороны бывшего магазина "Светлана".

Жители Мирзо-Улугбекского района неоднократно высказывались за восстановление автобусной остановки на "Светлане", закрытой в июле 2015 года. На днях на этом месте начались строительные работы.

Напомним, этой осенью в Мирзо-Улугбекском районе было возобновлено движение на закрытых ранее участках дорог, а также восстановлена автобусная остановка "Художников".

фото: Facebook/"Водители Ташкента"



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