В Политехническом музее во второй раз отметили Всемирный день юного изобретателя
В этот день прошёл конкурс, в котором приняли участие учащиеся колледжей и лицеев — всего 50 ребят пришли показать свои необычные изобретения.
День юного изобретателя ежегодно отмечается в мире 17 января. Дата была выбрана неслучайно — ведь именно в этот день родился известный американский государственный деятель, учёный, изобретатель Бенджамин Франклин. В возрасте 11 лет, 300 лет назад он создал своё первое изобретение — пару ласт для плавания, которые тогда надевались на руки.
Сегодня ежегодно дети и подростки изобретают игры и гаджеты, создают и модифицируют роботов и технику. Многие детские изобретения изменили наш мир и ускорили прогресс человечества.
Празднование Дня юного изобретателя направлено на то, чтобы поощрять молодёжь к техническому творчеству и привлекать внимание общественности к талантливым ребятам. Это — возможность реализовать себя и показать на что каждый из ребят способен.
Конкурс, проходивший в Политехническом музее, длился больше трёх часов. Всего было продемонстрировано 48 необычных изобретений.
Одно из изобретений, которое, по мнению жюри, стало достойным победы — это катушка Тесла, изобретённая учащимся Ташкентского политехнического колледжа Виктором Беленко.
«На создание катушки Тесла мне понадобился год, — говорит Виктор. В прошлом году я также принимал участие и выиграл в конкурсе, который прошёл в музее. Тогда я изобрёл трансформатор».
После завершения конкурса на первом этаже музея прошла торжественная церемония вручения сертификатов участникам и награждение дипломами победителей конкурса.
На церемонии для ребят прошли викторины, показ документального фильма об известных юных изобретателях. Поздравить всех ребят пришли участники состава молодёжной группы «Ахана», которые исполнили современные танцы.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана