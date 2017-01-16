→ В Узбекистане в 2016 году снизились рождаемость и младенческая смертность

В Узбекистане в 2016 году снизились рождаемость и младенческая смертностьПо предварительным данным Госкомстата, за январь-декабрь 2016 года число родившихся составило 726,8 тыс. детей, соответственно коэффициент рождаемости составил 22,8 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 0,7 промилле (в 2015 году - 23,5 промилле).
Наиболее значительным стало снижение коэффициента рождаемости в регионах Узбекистана. Так, в Республике Каракалпакстан этот показатель составил 21,8 промилле (в 2015 году - 23,3 промилле), в Сурхандарьинской области - 25,8 промилле ( в 2015 году - 27,0 промилле), в Бухарской области - 20,9 промилле ( в 2015 году - 21,9), в Ташкентской области - 20,3 промилле ( в 2015 году - 21,1), в Андижанской области - 23,4 промилле ( в 2015 году – 24,1), в Кашкадарьинской области – 25,5 промилле (в 2015 году – 26,2) и в Сырдарьинской области - 22,1 промилле ( В 2015 году - 22,8).
Таким образом, статистика показывает, что больше всего малышей рождается в Сурхандарьинском, Кашкадарьинском и Андижанском вилоятах.
В Ташкенте, напротив, коэффициент рождаемости увеличился с 18,0 промилле до 18,4 промилле. Однако, столица по показателям все же отстает от областей республики. Рост рождаемости зафиксирован также в Навоийской области - с 22,0 промилле до 22,1 промилле.
Что касается детской смертности, то за январь-декабрь 2016 года по Республике было зарегистрировано 7,7 тыс. умерших детей в возрасте до 1 года и коэффициент младенческой смертности составил – 10,5 промилле.
Из общего числа зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года 56,7 процента умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 22,4 процента - от болезней органов дыхания, 9,8 процента - от врожденных аномалий, 3,1 процента - от инфекционных и паразитарных заболеваний, 1,9 процента - от несчастных случаев, отравлений и травм, 0,6 процента - от болезней органов пищеварения, 5,5 процента - от других болезней.