→ Квота на хадж для паломников Узбекистана увеличена

Квота на хадж для паломников Узбекистана увеличенаНачиная с 2017 года квота на хадж для паломников Узбекистана возрастет до 7200. Ранее она составляла 5 200.
Как сообщила пресс-служба Управления по делам религий при Кабинете Министров РУз, данное решение принято Общественным советом по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий хадж и умра в связи с ростом в последние годы количества желающих совершить паломничество.
Напомним, ранее Комитет по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан сообщал, что в Узбекистане временно приостановлена отправка в Саудовскую Аравию паломников, совершавших хадж один и более раз. «Таким образом, у граждан нашей страны, не побывавших в Саудовской Аравии, появится дополнительная возможность совершить паломничество», - говорится в сообщении Комитета.