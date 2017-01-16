Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Квота на хадж для паломников Узбекистана увеличена

Квота на хадж для паломников Узбекистана увеличена

Начиная с 2017 года квота на хадж для паломников Узбекистана возрастет до 7200. Ранее она составляла 5 200.

Квота на хадж для паломников Узбекистана увеличена

Как сообщила пресс-служба Управления по делам религий при Кабинете Министров РУз, данное решение принято Общественным советом по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий хадж и умра в связи с ростом в последние годы количества желающих совершить паломничество.

Напомним, ранее Комитет по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан сообщал, что в Узбекистане временно приостановлена отправка в Саудовскую Аравию паломников, совершавших хадж один и более раз. «Таким образом, у граждан нашей страны, не побывавших в Саудовской Аравии, появится дополнительная возможность совершить паломничество», - говорится в сообщении Комитета.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В Ташкенте водитель «Малибу» избил молодую женщину и ее пожилого отца

Президент: «Почему, вводя пластиковые карточки, не продумали все механизмы?»

Кто освободит Самарканд из "власти тьмы"?

Президент: «На командировочные расходы сотрудников Госкомконкуренции можно было бы купить два предприятия»

Похожие статьи
LCN