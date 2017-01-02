→ Президент Узбекистана предложил создать в стране собственный военно-промышленный комплекс

Президент Узбекистана предложил создать в стране собственный военно-промышленный комплексВыступая с поздравлениями военнослужащим в честь Дня защитников Отечества, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в Республике собственный военно-промышленный комплекс, целью которого станет переоснащение войск современными видами вооружения и военной техники.
По мнению Президента, в Узбекистане должна быть разработана Комплексная программа на 2017-2021 годы, предусматривающая конкретные мероприятия по приобретению продукции военного назначения, ремонту и модернизации имеющейся на вооружении техники с обеспечением их целевого финансирования.
"Пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса. В этом плане необходимо проработать вопрос образования под руководством первого заместителя Премьер-министра Раматова А.Ж. соответствующего государственного органа, ответственного за реализацию единой политики в области оборонной промышленности, передав в его состав все ремонтные предприятия Министерства обороны, а также Чирчикский авиационный ремонтный завод и госпредприятие НПО "Восток", —сказал Шавкат Мирзиёев.
Кроме этого, наряду с повышением эффективности их деятельности, считает президент, следует сосредоточиться и на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны.