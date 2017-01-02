Нилуфар Мамасаидова вернулась на родину (видео)
Гражданка Узбекистана Нилуфар Мамасаидова вместе со своей годовалой дочерью вернулась в Узбекистан. Благодаря действиям правозащитников и Посольства Узбекистана в РФ, а также помощи просто неравнодушных людей, эта история закончилась благополучно.
В первых числах нового года мы рассказали историю о гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой, у которой сотрудники РОВД «Кунцево» (Москва) забрали годовалую дочь, а саму женщину поместили в СИЗО на трое суток. Однако за дело Нилуфар взялся адвокат и правозащитник Бахром Исмаилов при поддержке Посольства Узбекистана в РФ. Спустя несколько дней матери вернули ребенка, который все это время находился в 1-й инфекционной больнице Москвы. А Нилуфар Мамасаидову доставили в суд по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Вчера по делу Мамасаидовой Кунцевский районный суд г.Москвы вынес решение, признав гражданку Узбекистана виновной в совершении административного правонарушения ч.3 ст.18,8 Кодекса РФ об административных правонарушениях), и назначил штраф в размере 5 000 рублей.
Как позже сообщил адвокат Бахром Исмаилов, штраф был уплачен, билет на самолет куплен. Уже вчера вечерним рейсом Нилуфар и ее дочь Манижа отправились домой в Узбекистан. В Андижане их ждут родственники и муж Нилуфар Умид. Правозащитники и Нилуфар благодарят всех за поддержку и помощь.