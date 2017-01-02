На социальную сферу в Бухаре в 2017 году направят свыше триллиона сумов
Свыше одного триллиона сумов будет направлено в 2017 году на социальную сферу и поддержку населения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника финансового управления областного хокимията У.Умаров на сессии местного Кенгаша народных депутатов.
Данная сумма составляет 86,7 процента от общего показателя предусмотренных доходов и расходов местного бюджета на 2017 год, который был представлен на сессии 28 декабря. Общие же доходы и расходы местного бюджета в новом году составят один триллион 161 миллиард сумов.
По данным пресс-службы аппарата областного хокимията, сфера образования в этом году получит 584 миллиарда сумов. На здравоохранение будет направлено 356 миллиардов. Предусмотренные в проекте местного бюджета средства на инвестиции, по сравнению с прошлым годом, возрастут на шестнадцать процентов. В этом году они составят порядка семнадцати миллиардов сумов.
Умаров также отметил, что расходы среднего специального, профессионального образования теперь будут покрываться за счет республиканского бюджета, тогда как раньше эта сфера финансировалась местным бюджетом. Кроме того, бюджеты городов и районов теперь освобождены от финансовой нагрузки по осуществлению социальных выплат, содержанию центров Госсанэпидемнадзора, реализации программ капитального и текущего ремонта межхозяйственных сельских автодорог, городских и сельских улиц и другие. Все расходы по этому поводу возложены на областную казну.
С учетом того, что значительная часть средств приходится на социальную сферу, глава областной администрации У.Барноев заявил о необходимости осуществления депутатского контроля за их целевым использованием. К этому процессу он призвал активно подключиться и средствам массовой информации.
В. СИДОРЕНКО. Бухара.