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Вчера, 12:22 0 1071 Рейтинг0 Напечатать

Отмену виз для иностранных туристов отложили до 2021 года

Отмену виз для иностранных туристов отложили до 2021 года

Указом Президента от 22 декабря внесены изменения в указ главы государства от 2 декабря «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан».

Изменения коснулись отмены виз для туристов из 15 стран. Напомним, что ранее сообщалось об отмене визового режима с 1 апреля 2017 года для граждан Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающих в Республику Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней. В новом указе дата отмены виз сдвинута на 1 января 2021 года.

Это же коснулось и граждан Королевства Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Республику Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней. Без виз туристы из этих стран смогут въехать в нашу страну не ранее 2021 года, уплачивая при этом въездной сбор в размере 50 долларов США, с зачислением его в Госбюджет.

«В последующем вопрос об упрощении визового режима с конкретными государствами, перечень которых может быть пересмотрен, будет рассматриваться исходя из динамики развития с ними двусторонних отношений Республики Узбекистан, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся обстановки в сфере международной и региональной безопасности», - поясняется в новом документе.
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