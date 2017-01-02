В Узбекистане ужесточили борьбу с неплательщиками алиментов
Хокимият Ташкента совместно с прокуратурой столицы, городскими управлениями юстиции и внутренних дел, управлением по трудоустройству, общественным фондом «Махалла» и городским департаментом по исполнению судебных решений принял документ, направленный на борьбу со злостными алиментщиками.
Как сообщили представители городской администрации в рамках пресс-конференции, по итогам прошлого года в столице зафиксировано 21 тысяча 900 плательщиков алиментов. При этом только за последние четыре месяца в Виртуальную приемную Президента поступило 688 заявлений о невыплате алиментов.
В этой связи был принят документ, предлагающий механизм совместных действий госорганов и общественных организаций, направленных на материальное обеспечение как родителями несовершеннолетних детей, так и детьми престарелых родителей. Если раньше этим занимались только судебные исполнители, испытывая определенные сложности в поиске, трудоустройстве и принуждении алиментщиков к выплате положенных денежных средств, то теперь к ним подключатся представители ряда ведомств.
«Теперь управление по трудоустройству будет передавать судоисполнителям все имеющиеся вакансии для принудительного устройства безработных алиментщиков. Раньше этому не придавалось особого значения, сейчас данным вопросом займутся помимо судебных исполнителей, сотрудники правоохранительных органов и фонда «Махалла». Правоохранители также будут способствовать поиску неплательщиков алиментов. Кроме того, впредь планируется использовать методику общественного порицания. Вопросы алиментщиков будут обсуждать на общественных собраниях махаллинского комитета», - отметил сотрудник городского хокимията Саид Гулямов.
Как пояснили в хокимияте, в Процессуальный кодекс РУз планируется внести дополнения о рассмотрении комплекса сопутствующих вопросов при расторжении брака. То есть при разводе судьям предлагается сразу решать вопрос, о том, где будут проживать жена и дети, с кем из родителей останутся несовершеннолетние дети, какая сумма будет назначена на содержание детей в качестве алиментов и т.п.
«90% женщин оказываются на улице после развода. Чтобы избежать этого, теперь судьи перед мужем остро ставят вопрос обеспечения жены и детей жильем. Если муж не может предоставить бывшей жене отдельную квартиру или дом, то в соответствии о Статьей 32 Жилищного Кодекса рассматривается вариант о принудительном подселении супруги с детьми на жилплощадь мужа», - заключил Саид Гулямов.
В хокимияте также отметили, что столичный регион по-прежнему лидирует по числу разводов. В связи с чем сейчас готовится несколько нормативно-правовых актов, в их числе поправки в Семейный Кодекс, предполагающие многократное увеличение госпошлины за бракоразводный процесс, а также активизировали работу примирительные комиссии, созданные при махаллинских комитетах Ташкента, на счету которых сотни удачных случаев примирения разводящихся пар.
фото: NUZ.UZ