→ Председатель Госкомитета по развитию туризма открыл виртуальную приемную

Председатель Госкомитета по развитию туризма открыл виртуальную приемнуюПредседатель Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма открыл виртуальную приемную. Она создана в целях наиболее эффективного диалога с субъектами туристической деятельности, всестороннего изучения нерешенных проблем, заявлений, жалоб или предложений, своевременного нахождения путей их решения.
Как сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики по развитию туризма, обращения можно направлять через официальный веб-сайт www.uzbektourism.uz, а также по указанным на сайте электронной почте или телефону.
Обращение будет рассмотрено лично Председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, взято под контроль и решено в рамках закона.
Также функционирует «телефон доверия» по номеру (+998 71) 233-90-28.