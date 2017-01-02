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→ Председатель Госкомитета по развитию туризма открыл виртуальную приемную
5-01-2017, 13:32 0 1056 Рейтинг0 Напечатать

Председатель Госкомитета по развитию туризма открыл виртуальную приемную

Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма открыл виртуальную приемную. Она создана в целях наиболее эффективного диалога с субъектами туристической деятельности, всестороннего изучения нерешенных проблем, заявлений, жалоб или предложений, своевременного нахождения путей их решения.

Председатель Госкомитета по развитию туризма открыл виртуальную приемную

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики по развитию туризма, обращения можно направлять через официальный веб-сайт www.uzbektourism.uz, а также по указанным на сайте электронной почте или телефону.

Обращение будет рассмотрено лично Председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, взято под контроль и решено в рамках закона.

Также функционирует «телефон доверия» по номеру (+998 71) 233-90-28.
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