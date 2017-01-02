→ Предприниматель из Самарканда надеется, что в этом году решится его проблема

Предприниматель из Самарканда надеется, что в этом году решится его проблемаПредприниматель Мусин Раупов из Самарканда надеется, что на фоне происходящих изменений в общественной и экономической жизни Узбекистана в наступившем году завершится его многолетнее мытарство и восторжествует справедливость.
«До сих пор на свои многочисленные обращения я получал только отписки, – говорит он. – Ни разу никто со мной не встречался, не беседовал о сути моих проблем. Даже на письмо в виртуальную приемную Премьера в ноябре прошлого года получил из областной прокуратуры «ответ», содержание которого ничем не отличается от прежних отписок».
Чем недоволен предприниматель М. Раупов? Что его волнует, по какой проблеме он обращается в вышестоящие организации, ответы которых не удовлетворяют его? О сути его проблемы знают «наверху». Он еще раз собирается обратиться в виртуальную приемную, на этот раз- Президента. Поэтому подробно описывать ситуацию не буду. Ограничусь только конкретными фактами.
Виноградник М.Раупова площадью 2,67 га, приобретенный им на аукционе, был ликвидирован на основе поддельного документа. Данный факт признан во всех ответах правоохранительных органов, которые были направлены фермеру по его заявлениям. Но не предпринимаются никакие шаги для отмены неправомерного решения хокима Тайлакского района.
М.Раупов обратился в самые разные инстанции: в органы юстиции, прокуратуры, местной власти. Первоначально все его заявления о нарушении существующего законодательства отправлялись в Тайлакскую районную прокуратуру. Он получал ответы, по его выражению, написанные «под копирку», настолько они повторяли друг друга. Никто никогда не приглашал на беседу, чтобы глубже вникнуть в суть вопроса. Все ограничивались ссылкой на решения главы районной администрации.
Но наш герой верил в торжество справедливости. Особенно после каждого выступления с высоких трибун, где говорилось о поддержке предпринимателей, он с надеждой обращался в Генеральную прокуратуру и другие инстанции. Так было после выхода Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития» от 15 мая 2015 года. Но ответы, полученные им, ничем не отличались от прежних.
Еще раз М.Раупов обратился к Генеральному прокурору Республики Узбекистан Ихтиёру Абдуллаеву после его выступления на конференции, посвященной усилению роли и ответственности правоохранительных органов в развитии экономики, которая состоялась 8 сентября 2015 года, где он говорил о том, что ни одно обращение предпринимателей не остается без внимания. И на этот раз его письмо было отправлено в областную прокуратуру. Итог известен.
Наконец, несостоявшийся фермер 6 ноября 2016 года обратился в виртуальную приемную Премьера. Ответили ему снова из областной прокуратуры. Ответ удивил М.Раупова. В нем почему-то говорилось о 1,97 га земельной площади, которые были переданы фермерскому хозяйству «Худойбердиев Озод Шодикулович». А по утверждению М.Раупова, во всех документах и его обращениях речь идет о винограднике, площадь которого составляет 2,67 га.
В ответе говорится и о причине отнятия земельного участка у М.Раупова. Это – невыполнение договорных планов, низкая экономическая рентабельность хозяйства, неэффективное использование водными и земельными ресурсами. «Но даже если так, почему меня не ставили в известность. Это раз. А потом, районный хоким мог своим решением забирать и продавать через тендер земельный участок, а не виноградник. Я потратил для его благоустройства определенную сумму денег, ее должны были возместить мне», – говорит предприниматель.
Самая главная нестыковка во всем этом деле наблюдается в утверждении о том, что земельный участок был отобран у М.Раупова, который не смог как следует распорядиться им, и передан фермерскому хозяйству «Худойбердиев Озод Шодикулович».
«Но где это цветущее хозяйство?», – вопрошает М.Раупов. Действительно, там, где был раньше виноградник сейчас возведены жилые дома. Вся территория разделена на небольшие участки и передана частникам. Он считает, что здесь не все так просто и имеются люди, которые заинтересованы в том, чтобы дело выглядело именно таким образом, как представлено в отписках.
М. Раупову вселяют надежду конкретные шаги, предпринятые в нашей стране в последнее время для поддержки частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, с одной стороны, и изменившиеся подходы к рассмотрению обращений граждан, с – другой. Он уверен, что впредь жалоба предпринимателя на неправомерное действие проверяющих, контролирующих и прочих организаций не останется без ответа или не ограничится отпиской.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ