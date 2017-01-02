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→ В Москве у гражданки Узбекистана забрали годовалую дочь
5-01-2017, 02:32 1 5223 Рейтинг0 Напечатать

В Москве у гражданки Узбекистана забрали годовалую дочь

В Москве у гражданки Узбекистана забрали годовалую дочь

25 декабря прошлого года в Москве у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой сотрудники РОВД «Кунцево» забрали годовалую дочь.

История Нилуфар Мамасаидовой похожа на истории многих мигрантов, которые стремятся заработать в Москве. Как рассказал корреспонденту NUZ.UZ юрист, правозащитник Бахром Исмаилов, занимающийся правовой помощью гражданам Узбекистана в Москве, Нилуфар родом из Андижана. Семья живет небогато, и у родственников нет возможности помочь девушке вернуться на родину.
В Москве у гражданки Узбекистана забрали годовалую дочь

Как оказалось, в Москве Нилуфар проживает уже два года. Ребенок рожден на территории Российской Федерации. Сразу после рождения дочери мужа Нилуфар депортировали в Узбекистан. Ей с ребенком пришлось остаться в Москве, так как денег на обратный билет не было. Сначала Нилуфар работала уборщицей в гипермаркете «АШАН», потом посудомойкой в ресторане, нянчила детей таких же мигрантов, которые живут и работают в Москве. В последнее время она работала сиделкой у одной пожилой москвички.
В Москве у гражданки Узбекистана забрали годовалую дочь

25 декабря 2016 года Нилуфар обнаружила, что у нее пропали документы. Предположительно, их украли знакомые ее соседки, с которой они вместе снимали квартиру. В этот же день девушка обратилась в ОВД МВД по району «Кунцево» с заявлением о краже документов. Сотрудники отдела выехали по адресу проживания Нилуфар Мамасаидовой и обнаружили там ее годовалую дочь. Основываясь на том, что у потерпевшей не было документов удостоверяющих ее личность, сотрудники правоохранительных органов приняли решение забрать девочку, а саму гражданку Узбекистана поместили в СИЗО на трое суток.

На данный момент ребенок находится в инфекционном отделении 1-й городской больницы Москвы. А у матери после трех дней. проведенных в холодной камере, началось воспаление легких. По словам Бахрома Исмаилова, ведущего дело Нилуфар, сейчас делается все возможное, чтобы помочь девушке восстановить документы и воссоединиться с ребенком.
В Москве у гражданки Узбекистана забрали годовалую дочь

«На данный момент мы работаем над восстановлением утерянных удостоверений личности Нилуфар Мамасаидовой. Затем мы сделаем документы из посольства Узбекистана в Москве. Нилуфар на данный момент морально подавлена. После трех дней проведенных в СИЗО она истощена и обессилена. Ребенку в больнице без матери тоже плохо. Мы постараемся как можно скорее уладить эту ситуацию и вернуть ребенка матери», - рассказал нашему корреспонденту адвокат Бахром Исмаилов.

Отметим, что по информации адвоката, все эти дни Нилуфар не дают видеться с малышкой. Надеемся, что в ближайшее время ситуацию удастся урегулировать и ребенок снова обретет мать.

Амалия Ибрагимова,
фото предоставлены Бахромом Исмаиловым

Комментарии

MrX
Как можно отнять ребёнка причем годовалого, она что преступление какое-то совершила что ли чтоб в СИЗО её сажать, куда смотрит теперь ваш всемилюбимый благородный ВВ, ???

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